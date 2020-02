Sanremo2020: nei menù dei vip va per la maggiore la ‘combo’ di carciofo e pescato locale, ristoratori entusiasti del '70°' (Video)

Parlare di Festival di Sanremo vuol dire parlare indubbiamente anche di enogastronomia. E per parlare di enogastronomia non si può non recarsi in piazza Bresca, il fulcro della movida matuziana, che ogni anno richiama la presenza dei vip che gravitano intorno alla kermesse musicale più amata dagli italiani.

Proprio da qui parte il nostro tour giornaliero alla scoperta delle presenze “celebri” nei locali storici, che da anni accolgono i vip del Festival e sulle curiosità enogastronomiche. Tradotto: cosa prediligono i palati delle celebrità?

Raffaele Martino, della Trattoria del Porto da Nicò, non ha dubbi: “Carciofi come se piovesse”. Carciofi, dunque, con il ‘combo’ vincente dell’abbinata al pescato locale. Martino non si sbilancia invece sui nomi dei vip che da giorni circolano in città, tenuti sotto rigoroso ‘top secret’. I primi nomi arrivano invece da Ornella Contin, della trattoria ‘Da Vittorio’, che ieri sera ha ospitato Elodie e Raphael Gualazzi, ma che comunque ogni anno si rivela la tappa fissa dei vip.

Ornella non lo nasconde: “Ormai sono diventata amica di molti. Ogni volta che sono a Roma vado a mangiare insieme a Mara Venier, o ad ogni festival mi ritrovo a lavorare con tutti: Rai, Sony e tanti altri”.

Poco distante, davanti a ‘La Pignese’, storico locale della famiglia Ventimiglia che vanta una storia centenaria, dal 1919, incontriamo Pierfrancesco Favino poco prima del suo ingresso nei locali del ristorante, dove si è già registrata la presenza di grandi nomi come ‘Le Vibrazioni’ o Leo Gassman. Marco Ventimiglia conferma anch’egli la tendenza: “Il carciofo va per la maggiore”. Di fatto, un risultato che premia anche la valorizzazione delle eccellenze locali: “Il carciofo di Sanremo – continua Ventimiglia – gli altri se lo sognano”.

Tutti concordi, poi, nell’affermare il grande richiamo, per la città, del Festival, anche grazie a questa nuova veste rinnovata, con un ‘red carpet’ ‘allungato’ che ha aumentato la curiosità, con un picco di presenze già a partire dallo scorso fine settimana. Ristoratori entusiasti delle iniziative volute dall'Amministrazione per 'allungare' il periodo del Festival e portarlo in piazza.