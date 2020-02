Sanremo2020: ieri al Casinò grandi ospiti ed emozioni per il 'Galà', le foto dei personaggi e degli ospiti

Splendida serata, quella di ieri al Casinò di Sanremo, con abiti e personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana. Condotta da Chiara Giallonardo è stata una serata che ha visto ospiti d’eccezione, tra cui Fausto Leali, che a Sanremo ha vinto e che ieri ha cantato 'Mi manchi' e 'Io Amo'.

Dopo di lui, per arrivare ai giorni nostri, Lorella Cuccarini, che insieme alla conduttrice ha raccontato la sua doppia veste legata alla presenza all'Ariston, prima come valletta di Pippo Baudo e poi come cantante, e Dj Francesco, con 'La canzone del capitano' e l'aneddoto del duetto con il padre, Roby Facchinetti.

In sala anche Miss Italia, Carolina Stramare, che ha giocato ‘in casa’ visto che è originaria di San Lorenzo al Mare, ma pure Anna Falchi ed Alba Parietti oltre a Francesco Baccini