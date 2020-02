Rula Jebreal e la violenza sulle donne: “Un tema apartitico e culturale. Dirò cose mai dette nemmeno a mia figlia” (Foto)

Attesissima, la giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal ha portato questa mattina il suo saluto in sala stampa accanto ad Amadeus e Diletta Leotta.

Questa sera, sul palco dell'Ariston, a lei la parola per trattare un tema urgente e delicato, la violenza sulle donne, da lei definito "un'emergenza nazionale e internazionale".

"Mentre ne parlo - ha detto - molte donne vengono messe in prigione solo per chiedere il diritto al voto, ad esempio in Arabia Saudita, o per guidare una macchina. Lo considero un tema apartitico, culturale, importante. Ringrazio molto Amadeus perché l'ha subito abbracciato quando gliel’ho suggerito a ottobre, e sono felice anche di parlarne davanti a mia figlia".

"Dirò delle cose - ha concluso - che non ho mai detto nemmeno a me stessa finché non ho compiuto 40 anni. E sono felice di condividerle con tutti voi".