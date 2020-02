Imperia: sabato prossimo, 3ª Sfilata degli abiti #macrina al Centro Yoga ‘L'albero della Gioia’

Sabato 8 febbraio 2020, alle 18.30, in via Diano Calderina 1 a Imperia, grazie alla collaborazione con ‘L'albero della Gioia’, Centro Yoga di Imperia, si materializzerà la 3ª Sfilata degli abiti #macrina. Macrina realizza modelli unici, creati con preziosa dedizione, la bellezza di indossare un capo che racconti una storia unica.



“Sarà un'occasione speciale di condivisione – spiegano gli - organizzatori - dove si potranno toccare con mano queste creazioni esclusive, perché ogni abito è diverso dall'altro e non si ripete! Si ringrazia Claudia Castiglione per la sua preziosa collaborazione. Per partecipare basterà scaricare l'immagine dell'evento, che sarà il vostro invito, e mostrarcela all'ingresso! Ci saranno anche sorprese e regali, come: Buffet del Benessere, Musica, Possibilità di acquistare gli abiti ad un prezzo speciale, Vincere numerosi buoni sconto! Ci vediamo lì???”.