Il "lato oscuro della luna" s'illumina a Sanremo: stasera videomessaggio di Roger Waters

La sorpresa internazionale a Sanremo, questa sera, ci sarà. Ad annunciarlo è Amadeus: Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd e autore del capolavoro "The dark side of the moon", porterà il suo saluto all'Ariston con un videomessaggio. "Si congratulerà con il Festival e anticiperà l'intervento di Rula Jebreal, e devo ringraziare lei che ci ha permesso di averlo qui", ha detto il direttore artistico.