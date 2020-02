Fiorello è la scheggia impazzita del 70° Festival di Sanremo, come andrà la convivenza con l’amico Amadeus? (Foto)

È la domanda ricorrente degli ultimi anni: quando Fiorello condurrà il Festival? Forse mai, ma di certo la 70ª edizione lo vedrà come assoluto protagonista anche se come ‘spalla’ di Amadeus, suo amico da una vita.

In questi giorni lo showman ha già dato ampia prova della sua imprevedibilità con l’esilarante comparsata in sala stampa e con i molti video postati sui social. E poi le passeggiate tra la gente senza mai sottrarsi ad autografi e foto ricordo. Ma come saranno le dinamiche del duo sul palco più prestigioso (e difficile) d’Italia?

Le malelingue parlano addirittura della possibilità che Fiorello, con il suo fare straripante, possa in qualche modo oscurare il più ‘lineare’ Amadeus. Mentre la realtà ci dice che forse i due saranno la coppia d’attacco (nella metafora calcistica che tanto ama Diletta Leotta) perfetta: il fantasista e il finalizzatore, quello estroso e il preciso, il talento puro e la concretezza.

Intanto cresce l’attesa per l’esordio della coppia nata negli anni ’80 quando ancora il sogno di chiamava Radio Deejay e un mondo come Sanremo era visto solo alla lontana, in tv, o in qualche rara comparsata in città durante il Festival. ‘Ama’ e ‘Fiore’ saranno stasera sul palco dell’Ariston e, comunque andrà, sarà stata la realizzazione di un sogno condiviso con l’amico di sempre.