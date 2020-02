Festival di Sanremo: partita la distribuzione delle cartoline di Lupo Alberto e di Tiziano Riverso, che saranno distribuite fino a sabato prossimo

Anche quest’anno il cartoonist Tiziano Riverso è presente a Sanremo durante la settimana del Festival portando la sua carica umoristica e le sue caricature divertenti ed è iniziata la distribuzione delle cartoline prodotte da Sanremonews e CNA Imperia, con le caricature di due dei protagonisti del palco dell’Ariston: Amadeus disegnato nei panni di un muratore intento a costruire un nuovo Festival

e Antonella Clerici, declinata in chiave enogastronomica mentre prepara della pasta fresca per i cantanti della gara canora.

A queste due cartoline, quest’anno in occasione del 70 anniversario si è aggiunta una autentica rarità per i collezionisti: una speciale cartolina di Lupo Alberto in versione festivaliera gentilmente concessa da Guido Silvestri in arte Silver. Questa cartolina in edizione limitata è stata presentata domenica al Casinò di Sanremo durante la premiazione del contest umoristico dedicato ai 70 anni del Festival.

Come tradizione le cartoline di Sanremonews e Cna saranno distribuite gratuitamente durante la settimana del festival fino ad esaurimento e rappresenteranno anche in questa importante ricorrenza del 70 compleanno un piacevole ricordo per il numeroso pubblico che raggiungerà la città dei fiori.

“Anche quest’anno – dichiara Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia – abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito a collaborare a questa divertente iniziativa. Creatività e umorismo si affiancano a promozione e marketing territoriale per festeggiare insieme questo grande evento che rappresenta la nostra Sanremo in tutto il mondo. E lo fanno attraverso uno sguardo sorridente verso i presentatori, artigiani dello spettacolo, ritratti in una veste inconsueta a “costruire” e a “impastare” la storia di questa importantissima edizione del Festival, che da 70 anni coinvolge le nostre professionalità: esse vengono rappresentate da due importanti categorie del nostro territorio, quella delle costruzioni e quella dei pastifici, che ogni giorno operano sempre nel rispetto della qualità e della tradizione. Le cartoline verranno distribuite in tutta la città, a tutti gli avventori dei locali sanremesi ed a i clienti delle boutique: un simpatico gadget, ma anche un ricordo per coloro che hanno visitato il nostro territorio”.

Tiziano Riverso, che insieme a Claudio Porchia ha costruito un tandem satirico e creativo, che alimenta il dibattito culturale, sociale e di costume del Ponente ligure, sarà presente a Sanremo per tutta la settimana del festival ed in particolare sarà presente a sorpresa presso il locale “Camillo” di via Cavour dove è in corso di svolgimento la mostra umoristica “Sanremo Story”