Festival di Sanremo: giovedì al Casinò un convegno sul cyberbullismo, parteciperanno anche alcuni cantanti

Giovedì 6 febbraio, presso la Sala del Roof Garden nel Casinò di Sanremo, fra le 9 e le 12 si svolgerà il convegno sulle problematiche legate al cyberbullismo. Un incontro organizzato da CoReCom, in collaborazione con Regione Liguria e AGCOM,



Dopo i saluti del presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria Vinicio Tofi, e dell’assessore regionale alla comunicazione Ilaria Cavo, sono previsti gli interventi di Ivana Nasti, direttore del Servizio ispettivo, Registro e CoReCom-Agcom, Giuliana Savino, psicologa opinionista Rai, Filippo Lucci, giornalista e già presidente del Coordinamento nazionale dei CoReCom, Flavio di Muro, componente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e Giulio Gavino, giornalista del quotidiano “La Stampa”. Parteciperanno anche cantanti, alcuni dei quali ospiti al Festival di Sanremo, e artisti che hanno dimostrato particolare sensibilità sul tema.



Coordinerà gli interventi Carlo Massarini, giornalista e conduttore Rai, grandissimo esperto di musica rock e pop e da sempre sensibile alle tematiche legate al mondo dei giovani e alle evoluzioni del web. Una delegazione di studenti delle scuole medie inferiori e superiori interverrà per approfondire con i relatori le problematiche legate al cyberbullismo e individuare comportamenti virtuosi che contrastino il fenomeno.