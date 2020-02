Festival 2020: aspettando la prima serata, ecco cosa fare oggi a Sanremo tra eventi, mostre, manifestazioni e musica

In attesa della prima serata del Festival, oggi è una giornata tutta da vivere ‘Tra Palco e Città’ come recita il nuovo slogan coniato da Rai Pubblicità grazie alla neonata collaborazione con Casa Sanremo, sinergia vincente dal momento in cui tutti i programmi della Rai dedicati al Festival sono trasmessi in diretta dal Palafiori.

E proprio da qui partiamo con il nostro tour: si inizia alle 8.30 con l’appuntamento quotidiano realizzato in collaborazione con la Polizia Postale, rivolto ai giovani delle scuole liguri. Si tratta di un focus informativo di come utilizzare i Social in modo corretto (h 8.30/10.30). L’associazione della rete di Libera (associazioni, nomi e numeri contro le mafie), che dal 2010 organizza il Premio Nazionale ‘Musica contro le Mafie’, questa mattina consegnerà ufficialmente il riconoscimento a Micaela Tempesta con il brano dal titolo ‘4M3N’, e ai Romito con il brano ‘E’ Cos’è niente’ (h 11/12.15). Alle 12.30 si terrà il convegno organizzato dall’Unicef, l’Organizzazione Internazionale che, da oltre 70 anni, si occupa di tutti i bambini del mondo: nata nel dopoguerra per aiutare l’Europa devastata dal conflitto, sostenendo le famiglie italiane (e non solo) con latte in polvere ed altri generi di prima necessità, ancora oggi continua a lottare per proteggere l’infanzia in tutto il mondo (h 12.30/13).

Alle 14.30 appuntamento con il Premio Eccellenza Italiana dove Alessandro Lazzarin, ceo di Latteria Montello, parlerà di packaging sostenibile ma anche di crescita aziendale in Italia e all’estero per un prodotto fresco, super controllato. Molto attesa Antonella Testa figlia del celeberrimo pubblicitario Armando Testa con la quale verrà lanciata una manifestazione che riprendendo il successo e i fasti del Carosello punta a diffondere la Cultura del Corto cinematografico (h 14/14.30). Gianluca Mech, con la partecipazione straordinaria di Roberta Capua, terrà il workshop ‘I segreti delle piante per una voce sempre giovane’. Interviene il Dott. Marco De Vincentiis, Specialista in Otorinolaringoiatra e Audiologia (h 15/15.45).

Ieri la Campania oggi tocca al Friuli-Venezia Giulia far conoscere i suoi prodotti di eccellenza nell’ambito dell’iniziativa ‘L’Italia in Vetrina’. Al Roof Restaurant del Palafiori, sarà lo chef bistellato Emanuele Scarello a firmare il pranzo e la cena targata Friuli Venezia Giulia, proponendo gli ingredienti e le ricette della tradizione riviste in chiave contemporanea e creativa (h 16.15/16.45). Alle 18.30, Claudio Guerrini, conduttore radiotelevisivo, presenterà il suo libro di esordio dal titolo ‘C’era una (prima) volta’ nell’ambito della rassegna ‘Writers’. Alle 19 è la volta del giornalista Antonio Emilio Caggiano e il suo libro Guarda che Mun Tunait (h 18.30/19.30).

Nel teatro Ivan Graziani si tiene la finale del ‘Premio Pigro 2019’, rivolto come sempre ai nuovi talenti musicali. Al Pigro partecipano sia cantautori con brano inedito che al momento stanno promuovendo e in un’altra sessione, gli artisti che presenteranno solo una cover di Ivan Graziani come interpreti (h 19.45/20.30). La giornata a Casa Sanremo terminerà con la proiezione su grande schermo della diretta del 70° Festival di Sanremo (aperta al pubblico) e subito dopo Show Case e Dj Set di Radio 2 (su invito).

Prima di tuffarsi nella giostra che gravita attorno all’Ariston possiamo regalarci un po’ di relax visitando due importanti mostre: al Casinò è allestita la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’. Il contest ha registrato la partecipazione di quarantadue disegnatori che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda a colori relativi dal 1977 ad oggi. Al Forte di Santa Tecla invece possiamo ammirare la mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo.

Ritornando in via Matteotti partirà alle 14.00 il consolidato ‘Red Carpet Show’, spettacolo gratuito all’esterno dell’Ariston condotto da Gianni Rossi con la partecipazione di tutti i protagonisti del Festival 2019. Spostandoci nella vicina piazza Colombo aprirà le porte alle 15 ‘Casa SIAE 2020’ dove autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica.

Due altre importanti location di questa edizione del festival saranno Piazza Bresca e Piazza Sardi da sempre il cuore della ‘movida’ sanremese, che accoglieranno ‘Sanremo Sonora’. Tutti i giorni sarà proposto un fitto programma musicale. In piazza Bresca sarà diviso in quattro tematiche: New Generation (h 16.30), Mimì Sarà (h 17.15), Mei (h 18), Gli Show live (h 19/21). In Piazza Sardi invece il contenitore proposto è sviluppato sulle tre serate di martedì, mercoledì e giovedì e va a toccare, in ognuna delle serate, tre decadi musicali. Alle 21 si potrà assistere alla diretta della prima serata su maxi schermo. Per leggere i protagonisti delle varie esibizioni cliccare QUI.

Nella città festivaliera c’è posto anche per la cultura musicale con la rassegna ‘Libri & Canzonette’ ospitata alla Federazione Operaia di via Corradi. Alle 16 infatti si terrà la presentazione del ‘Novissimo Zibaldone del Festival’. Si tratta di un compendio di commenti alle canzoni di tutte le edizioni del Festival di Sanremo scritti da studiosi, giornalisti ed operatori culturali del territorio. Oltre allo Zibaldone sarà presentato anche il libro ‘Il Festival di Sanremo’ del giornalista Eddy Anselmi.

Alle 18.00 l’appuntamento è con l’apertura della Suite 2020, guest house dedicata ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz, che verrà ospitata a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel situato alla fine ci corso Imperatrice. Ad inaugurare lo spazio sarà la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci.



Alle 21 inizia la prima serata e se la si vuol godere appieno bisogna recarsi in piazza Colombo per ascoltare, oltre la diretta televisiva su maxi schermo, un mini concerto live della cantante Emma Marrone che si alternerà tra il palco dell'Ariston e il Palco allestito nella piazza centrale della città dei fiori.



Ora una bella camminata sulla pista ciclabile per arrivare nella parte est della città dei fiori dove si trova il locale punto di riferimento della vita notturna festivaleria: il Victory Morgana Bay. Questa sera l’appuntamento è con l’Opening Party con sfilata di artisti e celebrities del piccolo e grande schermo nazionale. Alle 20 è in programma una Cena di Gala & Dinner show. Dopo la mezzanotte al via le danze con il Party Night.