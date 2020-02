Bruno Gambarotta ha aperto la rassegna "Libri & Canzonette"

Di fronte ad un pubblico numeroso è' stato presentato presso la Federazione Operaia Sanremese, nell’ambito della rassegna “Libri & Canzonette” il libro “Sanremo Story” dedicato agli anni in bianco e nero del Festival della Canzone italiana.

Il libro, scritto dal giornalista Claudio Porchia, racconta la divertente e curiosa storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976.

Alla presentazione insieme all’autore, sono stati presenti lo scrittore Bruno Gambarotta, il cartoonist Tiziano Riverso ed il fotografo Alfredo Moreschi, autore degli scatti pubblicati nel volume.

Un’occasione per ricordare un evento, che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese, perché nelle fotografie e nei testi, che le accompagnano, non si racconta solo la storia della gara canora, ma anche la storia di una nazione. Episodi e racconti inediti racchiusi, con una divertente prefazione di Bruno Gambarotta, che racconta con ironia gli anni vissuti sul palco dietro la telecamera. Non sono mancate le spruzzate di humor del cartoonist Tiziano Riverso, autore di 20 disegni.

La rassegna ideata da Freddy Colt prosegue sino al 5 febbraio alternando libri e momenti musicali ed insieme si può ammirare la mostra dedicata ai "Vent'anni di Mellophonium"