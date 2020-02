70° Festival di Sanremo, Sindoni: “Con Amadeus la città ha già vinto, ora siamo curiosi di vedere all’opera tutto quello che abbiamo costruito” (Foto)

Dopo l’esordio del sindaco Alberto Biancheri, oggi è stato il vice Alessandro Sindoni a portare il saluto della città alla tradizionale conferenza stampa dell’organizzazione nella sara Roof dell’Ariston, da oggi in diretta su Raiplay con il format “Dentro il Festival”.

“Stasera inizierà il Festival, è finita l’attesa per il grande evento - ha dichiarato Sindoni - prima che inizi voglio ringraziare Amadeus e fare un in bocca al lupo alla sua squadra, con te la città ha già vinto. A settembre quando ci siamo visti per la prima volta a Roma e gli abbiamo proposto la pazzia di allargare il Festival portandolo fuori dall’Ariston mi ha dato subito disponibilità con un coraggio che non ho mai visto”.

“Avete visto un Red Carpet come mai prima d’ora e un palco che ha stupito tutti, i sanremesi e i turisti - ha proseguito Sindoni - ieri migliaia di persone hanno potuto toccare e vedere i protagonisti, stasera ci sarà Emma in piazza Colombo e siamo curiosi di vedere quello che abbiamo costruito”.