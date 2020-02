70° Festival di Sanremo: ecco tutti gli ospiti sera per sera, si parte con Al Bano e Romina. Domani Zucchero e Gigi D’Alessio, giovedì Mika

A poche ore dal debutto del 70° Festival di Sanremo, ecco il dettaglio degli ospiti (almeno quelli confermati al momento) che saliranno sul palco dell’Ariston.

Questa sera, spazio ai 12 ‘big’ Achille Lauro, Anastasio. Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso e alle quattro ‘nuove proposte’ Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia, vedremo anche Al Bano e Romina che, oltre ai loro successi, canteranno anche l’inedito scritto da Cristiano Malgioglio.

Saranno poi presenti anche i protagonisti del cast di Gabriele Muccino per “Gli anni più belli”: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Attesa anche per Emma Marrone che si esibirà sul palco di piazza Colombo.

Le donne della prima serata saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal, mentre si parlerà di violenza contro le donne con l’intervento di Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dal fidanzato.

Domani spazio agli altri 12 ‘big’ Junior Cally, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore e Tosca oltre alle ‘nuove proposte’ Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

Le donne al fianco di Amadeus saranno Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno mentre c’è grande attesa per gli ospiti musicali: i Ricchi e Poveri con la loro formazione originale, Zucchero e Gigi D’Alessio.

Il giovedì sarà la serata dei duetti e delle cover delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Sul palco, inoltre, vedremo: Tiziano Ferro (presente da solo anche per tutte le altre serate) in duetto con Massimo Ranieri, Fiorello, Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu, Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Mika.

Il venerdì sarà la serata della proclamazione dei vincitori tra le ‘nuove proposte’. Gli ospiti saranno: Ghali, Johnny Dorelli, Dua Lipa e Gianna Nannini.

Infine il sabato, il gran finale con: Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Mara Venier, il cast de “La mia banda suona il pop” composto da Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. L’ospite musicale sarà Biagio Antonacci.

Ricordiamo, infine, che gli ospiti musicali, secondo a quanto annunciato da Rai e Comune nelle settimane prima del Festival, si dovrebbero esibire sul palco di piazza Colombo per poi collegarsi con l’interno dell’Ariston. Anche se, per precauzione, il Comune ha preferito dare la conferma di Emma Marrone solo ieri e, probabilmente, così farà anche nelle serate successive.