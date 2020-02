Scegli una vacanza in barca in Grecia

Che voglia di vacanze. Pure se magari viviamo vicinissimi al mare, ecco che questo punto di vista potrebbe metterci ancora più voglia di andarci. Ma non di andarci in un modo qualsiasi, come per esempio in spiaggia: l'affollamento, i turisti molesti, i prezzi decuplicati, i lettini introvabili...tutto questo rischia di mandare a monte le nostre vacanze al mare (e scusate il gioco di parole). Però una soluzione ci sarebbe e noi siamo qui per proporvela: avete mai pensato a un noleggio barche in Grecia? Immaginatevi questo scenario: voi e la vostra famiglia, o il vostro bel gruppo di amici, che veleggiate sereni e pacifici in mezzo alle piccole isole greche, con nessuna preoccupazione al mondo se non quella di prendere il sole a prua della barca oppure di fare un tuffo acrobatico da poppa. Sembra un sogno, vero? Invece, nell'estate 2020, potrebbe essere realtà. Come? Ve lo spieghiamo nelle prossime righe.



UNA VACANZA IN BARCA A PORTATA DI PORTAFOGLIO

Se avete sempre guardato con un misto di invidia e malcontento le persone che, durante l'estate, stavano la sera sulla loro barca a cenare e a divertirsi coi loro cari, se avete sempre pensato: "Ma perché non ci possiamo essere anche noi, lì in mezzo?", se sapete che una barca non ve la potrete permettere nemmeno tra un milione di stipendi, ecco che la soluzione è arrivata. Grazie a servizi come Globesailor, ad esempio, potrete decidere con largo anticipo sia la rotta da intraprendere, sia il modello di barca noleggiabile che il periodo della vostra vacanza. Noleggiare una barca, in effetti, non è per niente fuori dal budget che vi immaginavate inarrivabile. Potreste attraccare ogni giorno in un porto diverso, fare il bagno al largo in acque cristalline, vedere posti magici da una prospettiva decisamente non comune, quella di una barca a vela. Non solo: immaginate di attraccare per poi visitare ogni giorno un centro storico differente, ognuno con i suoi scorci caratteristici e i suoi ristoranti tipici. Questa potrebbe essere la vostra estate 2020, basta muoversi con un po' di anticipo per avere il miglior prezzo possibile e il Golfo di Saronico potrebbe essere alla portata di mano, anzi, di viaggio.



MA SE NON ABBIAMO LA PATENTE NAUTICA?

Eccoci a una domanda fondamentale: come fare se non possediamo una patente che possa permetterci di portare una barca al largo? Sogno svanito? Assolutamente no: questi siti vi metteranno a disposizione anche uno skipper. Grazie a questa figura dell'equipaggio, ecco che voi non dovrete preoccuparvi di nulla di tecnico: penserà lui alla rotta, ad evitare secche, scogli e altri pericoli, alle manovre di attracco e a tutto ciò che riguarda il vento in navigazione. In più capirà quando, date le condizioni climatiche, dei venti e del mare, sarà ora di tornare al porto. Si occuperà della sicurezza della vostra famiglia in modo professionale e inappuntabile perché portare barche per mare è il suo lavoro.



Non rinunciate al sogno di una vita: i prossimi grandi esploratori dei sette mari potreste essere voi, con la vostra ciurma famigliare!