Pasta Fresca Morena: cose buone che fanno bene

La cucina dello Chef Andrea Fontana, incontra la pasta fresca del Pastificio Morena. Nel corso di questa puntata, lo Chef Fontana con l'aiuto del suo Chef Adjoint Michele Valenza e il Maestro Artigiano Ramon Bruno, titolare del pastificio ventimigliese, presenteranno in questo secondo Video, una ricette molto saporita a base di pasta fresca.

La pasta fresca è il simbolo della cucina italiana nel mondo ed è basilare nella nostra tradizione alimentare. La pasta fresca è il segreto di ogni grande cuoco e deve essere conosciuta alla perfezione per poter essere abbinata ai migliori ingredienti come ortaggi, carni, pesci, grassi, salse vegetali e molto altro ancora. Il pastificio Pasta Fresca Morena è una tra le più importanti realtà produttive del Ponente Ligure nel settore della pasta fresca. Da oltre '50 anni l’alta qualità del prodotto è garantita dalla continua ricerca di materie prime di eccellenza e dal controllo severo nelle varie fasi produttive. In questa rubrica il pastificio di Ventimiglia mette a disposizione degli Chef del Ristorante Colombale del Casinò Barriere di Mentone alcuni dei formati più esclusivi di pasta fresca realizzati appositamente per la rassegna.

In questa seconda puntata, in esclusiva la ricetta: “Strozzapreti allo zafferano, salsiccia e porro” realizzata dallo Chef Michele Valenza.

Guarda il (VIDEO)

Per ulteriori informazioni visita il Sito: www.pastafrescamorena.it/

e la pagina Facebook.

Telefono: 0184 33461