Ventimiglia: 22enne ricercato per rapina ad Asti arrestato dagli agenti del Commissariato frontaliero

Un 22enne nigeriano, ricercato per rapina, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia, per rapina. Il giovane, fermato nella città di confine, aveva messo a segno una rapina ai danni di un connazionale ad Asti, in Piemonte.

Era poi riuscito ad allontanarsi subito dopo, evitando il provvedimento di fermo, ma la sua fuga si è fermata ieri a Ventimiglia, dove gli agenti presumono stesse tentando di espatriare in Francia. Ora è in carcere ad Imperia ma verrà processato ad Asti.

L’intervento, che ha consentito di consegnare alla Giustizia un altro pericoloso criminale, nell’ambito della rete di controlli disposti dal Questore della Provincia di Imperia e messi in atto quotidianamente. Dall’inizio dell’anno sono state identificate oltre 1600 persone.