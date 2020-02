Taggia: rifiuti non differenziati e sacchetti nel fiume, il sindaco Conio "Situazione nota. Elimineremo quella batteria di cassonetti"

"Quei cassonetti verranno eliminati". Questa è la decisione presa dal sindaco di Taggia Mario Conio, di fronte all'ennesimo episodio di inciviltà che riguarda una batteria di bidoni della spazzatura situati in una zona periferica con numerose villette sparse.

Nelle ultime ore su Facebook hanno provocato aspre critiche le immagini dei bidoni stracolmi di ogni tipo di rifiuto e dei sacchetti arrivati caduti nel corso d'acqua sottostante. Per il primo cittadino la responsabilità qui è dell'inciviltà di chi usa questi cassonetti per evitare di conferire i rifiuti in modo corretto.

Una prassi che non è sconosciuta a Taggia dove gli incivili tendono ad approfittarsi proprio dei cassonetti più isolati, in modo sistematico. Quanto avvenuto qui a pochi metri da via Revelli e via Bastioni ha dell’incredibile e non è la prima volta. Si tratta del quarto episodio di questa gravità registrato sulla stessa batteria di bidoni.

“Purtroppo è una situazione nota ma ci tengo a dire ai miei concittadini che stiamo intervenendo. - commenta il sindaco Mario Conio - Ho già dato disposizione affinché si proceda quanto prima ad eliminare la batteria. Da tempo la Docks sta verificando quale sia la migliore modalità per sostituire la presenza di questi bidoni con il servizio di porta a porta, visto che ci sono numerose abitazioni sparse su tutta la collina circostante”.



Una ulteriore soluzione in attesa che si trovi la quadra potrebbe essere ad un inasprimento dei controlli, come visto in passato con l’uso delle fototrappole. Un sistema che ha garantito in più di un’occasione di risalire ai responsabili degli abbandoni incontrollati di ingombranti e non che hanno colpito Taggia.