Sanremo: 'volano' i cartelli pubblicitari attorno al 'Red Carpet', qualche momento di paura in via Matteotti (Foto)

Qualche momento di paura, nel primo pomeriggio di oggi tra via Matteotti e piazza Colombo dove, a causa del forte vento che sta imperversando anche su Sanremo, sono volati letteralmente via i cartelli pubblicitari che erano stati sistemati sulle transenne che delimitano il ‘Red Carpet’ del Festival.

I cartelli, molto leggeri, sono stati spazzati via dalla forza del vento che, tra l’altro è segnalato in aumento per le prossime ore e per la giornata di domani. Il personale addetto e presente sul posto ha fermato i cartelli ed ora dovranno trovare un sistema più sicuro affinchè non volino nuovamente via.

(Foto di Tonino Bonomo)