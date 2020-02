Pietrabruna: escursionista bloccato da cani pastore sul sentiero tra Boscomare e il Santuario di Lampedusa, intervengono i Carabinieri Forestali

Un uomo che si trovava sul sentiero che da Boscomare (frazione di Pietrabruna ndr) conduce al santuario di Lampedusa, ha dovuto chiedere aiuto per alcuni cani pastore che gli hanno sbarrato la strada all'imbrunire. Gli animali pare che oltre ad essere liberi, avessero manifestato un atteggiamento minaccioso, per difendere il proprio territorio.



Di fronte alla minaccia, l'escursionista non ha potuto far altro che chiamare il numero unico di emergenza 112. La richiesta di aiuto è arrivata dapprima ai vigili del fuoco e poi è stata inviata per competenza ai Carabinieri Forestali. Alla fine sono intervenuti i militari che hanno rintracciato i proprietari dei due animali e 'liberato' il malcapitato.



L'escursionista era visibilmente preoccupato, in quanto si stava facendo buio, oltre a fare piuttosto freddo, con i due cani che non volevano allontanarsi, sbarrandogli la strada. Sembra che non sia la prima volta che accadono situazioni simili su quel sentiero. Nonostante questo episodio la vicenda si è chiusa con un po' di paura ma per fortuna senza alcuna conseguenza.