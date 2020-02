Imperia: 30enne albanese con una lunga serie di reati commessi arrestato e nuovamente rimpatriato

Gli agenti della Questura di Imperia hanno rimpatriato un 30enne albanese, in Italia da 15, che aveva commesso una lunga serie di reati, tra cui furti ed estorsioni, detenzione e porto abusivo di armi e guida senza patente.

Il 30enne era stato arrestato 6 anni fa e condannato anche per prostituzione minorile, violenza sessuale in concorso e sfruttamento della prostituzione. Due anni dopo il Magistrato di Sorveglianza di Torino aveva deciso espellerlo dal territorio nazionale e, nel gennaio 2017, era stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato in Albania.

Dopo aver modificato i documenti con nome e cognome differenti, passando dalla Grecia era riuscito a rientrare in Italia e tornare a Torino, dove lo attendeva la sua famiglia e le sue malefatte. E’ stato arrestato dalla Polizia, con trasferimento in carcere, prima a Torino e poi a Sanremo.

In vista dell’imminente liberazione per fine pena, nelle scorse settimane l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia per allontanarlo dal territorio nazionale senza soluzione di continuità. Ieri è stato accompagnato all’aeroporto di Genova e qui imbarcato su un volo con destinazione Tirana.