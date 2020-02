Ventimiglia: il 2020 comincia nel migliore dei modi per la Polizia di Frontiera, 18 arresti nel mese di gennaio

Il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia chiude il primo mese del 2020 con risultati davvero eccellenti: in tutto 18 arresti. Nella vasta zona di competenza della Polizia di Frontiera, sono stati privilegiati i controlli presso i valichi più trafficati e prescelti da latitanti quali l’autostrada e la ferroviaria, senza però tralasciare le zone meno transitate.

In ambito ferroviario 8 arresti e sei di questi sono risultati inosservanti a Legge in materia di immigrazione clandestina in quanto hanno fatto rientro in Italia prima che fossero trascorsi i 5 anni previsti. Il settimo è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di documenti falsi mentre l’ultimo, nato a Montecarlo e residente a Nizza, era ricercato dovendo scontare 2 anni di reclusione per ricettazione come da Ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Imperia.

Passando all’ambito autostradale gli arrestati sono stati 5 tutti controllati all’atto del loro ingresso in Italia e successivamente tratti in arresto. In tutto 2 arresti per violazione alla Legge sugli stranieri, 1 colpito da provvedimento di esecuzione dovendo scontare oltre un anno per furto e 1 per detenzione ed uso di falsi documenti. L’ultimo arresto in barriera autostradale, effettuato proprio il 31 gennaio, è quello di un marocchino, Moukhliss Rabie, di 38 anni, fermato a bordo di un autobus proveniente dal Marocco e diretto a Brescia. Già dalla verifica del passaporto gli Agenti hanno cominciato a nutrire dubbi che poi sono stati confermati dai controlli in Banca Dati e dai riscontri fotosegnaletici da dove è emerso che l’uomo risultava colpito da provvedimento di esecuzione di Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, dovendo espiare ben 4 anni e 6 mesi di reclusione per furto aggravato e lesioni personali.

Infine, a seguito di controlli nei pressi del valico di Ponte San Luigi sono stati tratti in arresto 3 stranieri: 2 di loro ricercati in quanto colpiti da ordine di carcerazione dovendo scontare pene legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre 1 straniera è stata arrestata a seguito di provvedimenti per furto, ricettazione ed altro. Tratti infine in arresto a seguito di estrazione dalla Francia: un algerino per ricettazione e riciclaggio e un italiano per aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, per furto aggravato in concorso.

Ancora una volta il personale, diretto da Martino Santacroce, ha investito impegno e professionalità nel tanto coinvolgente quanto delicato compito di verifica di persone, documenti e mezzi, lungo tutta la zona confinaria.