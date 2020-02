Sanremo2020: la città dei fiori al Festival è anche 'green', ecco i monopattini per girare evitando il traffico (Foto)

Si potrà girare anche con il monopattino elettrico sulle strade di Sanremo durante il Festival della Canzone. Ecco l’ennesima novità della 70a edizione della kermesse canora matuziana, che si tinge di ‘green’ per gli spostamenti in città con la collaborazione dell'azienda Helbiz, fondata dall'italiano Salvatore Palella a New York.

Da questa mattina, infatti, sono presenti nel centro di Sanremo 50 monopattini elettrici, legati alle applicazioni ‘Telepass Pay’ o 'Helbiz', scaricabili ovviamente con i cellulari Android e Iphone, con la quale si potranno utilizzare e muoversi in rapidità e senza bisogno di altri mezzi. Sanremo è la quinta città in Italia ad avere in dotazione i monopatti elettrici di questo tipo e non è da escludere che, ovviamente, il servizio possa proseguire regolarmente anche dopo il Festival.

Scaricando l’applicazione ed inserendo ovviamente la propria carta di credito si pagherà un euro per ogni utilizzazione del mezzo oltre ad una tariffa pari a 0,15 centesimi al minuto. Si trovano negli alberghi, in via Asquasciati, alla stazione ferroviaria ed in altre zone centrali.

I monopattini sono tutti dotati di Gps e chiaramente possono essere monitorati costantemente. Ad ogni utilizzo dovranno poi essere riportati nelle zone di parcheggio prefissate. Per ora il servizio è attivo fino a domenica ma ci si augura possa poi tornare nella città dei fiori per un utilizzo continuo.