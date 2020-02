Sanremo2020: ecco in funzione i 'varchi' attorno all'Ariston ed a piazza Colombo, cresce l'attesa per Emma (Foto)

Hanno iniziato a funzionare regolarmente oggi i ‘varchi’ ed i controlli attorno a piazza Colombo a Sanremo, dove oggi scatta la 70a edizione del Festival della Canzone Italiana. Sei può transitare regolarmente, anche senza pass, ma bisogna essere controllati per ragioni di sicurezza.

Le ‘chiusure attorno all’Ariston ed alla piazza sono presidiate dagli agenti della sicurezza ingaggiati dall’organizzazione e, ovviamente, sono presenti anche le forze dell’ordine. Al momento la situazione è assolutamente tranquilla, anche se non sono mancate alcune lamentele da parte di chi voleva curiosare nella zona.

Vengono controllate borse e zaini. Non possono passare i materiali indicati già alcuni giorni fa. La prova generale si farà nel pomeriggio con i primi massicci passaggi di curiosi ed addetti ai lavori, anche se la prova del fuoco è per stasera, quando è attesa sul palco Emma Marrone. Un mini concerto, oltre all’esibizione in diretta, che è molto atteso in città.