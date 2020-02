Sanremo: tre Consiglieri comunali 'operai' al montaggio di alcuni cartelli per le indicazioni in piazza Colombo (Foto)

“Mancano alcuni cartelli che aiutino turisti ed addetti ai lavori, li installiamo noi”. Avranno sicuramente detto questo agli uffici comunali i tre Consiglieri Mario Robaldo, Giuseppe Faraldi e Marco Viale che, dismessi per un attimo i panni di Amministratori, si sono armati di scala, fascette e ovviamente dei cartelli, che sono stati appesi nella zona di piazza Colombo.

Sono stati ‘colti sul fatto’ dal nostro obiettivo ed hanno confermato di aver deciso di mettersi in prima persona ad installare i cartelli, per evitare di chiamare gli addetti del Comune, impegnati anche loro in altri lavori. Un ulteriore modo per mettersi al servizio della città in una giornata importante che dà il via al Festival 2020.