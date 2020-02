Sanremo: riparato a tempo di record il guasto alla tubazione in piazza Battisti, l'acqua torna a sgorgare dai rubinetti

Torna a sgorgare in questi minuti l’acqua dai rubinetti di appartamenti, uffici e soprattutto alberghi della zona vicina a piazza Cesare Battisti dove, questa mattina alle 7 (cliccando QUI) si era rotta una tubazione primaria di distribuzione del prezioso liquido.

L’allarme, appena scattato, ha fatto muovere immediatamente le squadre dell’Amaie, l’azienda che gestisce il servizio pubblico di distribuzione dell’acqua e, immediatamente, sul posto è intervenuto anche il Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella. Entrambi hanno seguito passo passo gli interventi degli operai, in modo da avere sott’occhio la situazione in una giornata particolarmente importante come quella che coincide con l’inizio del Festival di Sanremo.

Il lavoro è stato, vista l’entità del danno, velocissimo. In poche ore il flusso dell’acqua è tornato, con grande soddisfazione dei residenti e degli operatori commerciali della zona, ovviamente preoccupati da stamattina per l’accaduto, all’inizio di una settimana di grande lavoro. Il Sindaco Biancheri e l’Assessore Donzella, pur scusandosi per l’accaduto, hanno ringraziato gli operai dell’Amaie per il lavoro svolto: “Sono cose che purtroppo accadono – hanno detto – anche se dispiace che sia successo proprio oggi. Ma i dipendenti dell’azienda hanno lavorato senza sosta per diverse ore, dimostrando grande abnegazione ed attaccamento alla città. Per questo voglio ringraziarli per quanto fatto. Abbiamo ripristinato un guasto molto importante in pochissimo tempo e tutto sta tornando alla normalità”.

Ovviamente si è vissuto qualche disagio, negli alberghi ed in alcuni bar e ristoranti della zona, ma ora si potrà lavorare tranquillamente dopo il ripristino del servizio.