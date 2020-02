Bordighera: mille presenze in 12 giorni a dicembre nel nuovo Ufficio di Informazioni Turistiche

Ufficio informazioni turistiche di Bordighera subito sugli scudi nella città delle palme. A poco più di un mese dalla sua inaugurazione, infatti, i ‘numeri’ del nuovo punto per turisti e non solo della città delle palme sono già importanti.

La conferma arriva soprattutto dal mese di dicembre quando, in soli 12 giorni di apertura (dopo i lavori di restauro è stata alzata la serranda il 19) ha toccato ben 1.000 presenze al suo interno le 130/150 unità giornaliere. Un punto di informazione molto gradito dai turisti che hanno sottolineato l’importanza dello stesso.

Anche gli albergatori e le altre strutture ricettive si sono dichiarate particolarmente soddisfatte di questo inizio, anche perché ricevono giornalmente le informazioni per i clienti. La ristrutturazione dello Iat è costata 130 mila euro, 100 mila dei quali finanziati con sovvenzioni governative ed è gestito dalla cooperativa 'Omnia'.

Un mese quindi che fa ben sperare per il futuro dell’ufficio di informazioni turistiche in chiave estiva. Nel corso della belle stagione, infatti, servirà a tutti i villeggianti per essere informati sulle molte iniziative previste nella città delle palme. Tra l’altro, la stessa associazione Omnia che gestisce il servizio si occupa anche dell’organizzazione di visite e passeggiate in autonomia nella zona.