Al Lupo! Al Lupo! L'umorismo del primo "Sanremo Humor Festival" conquista la città della canzone italiana

A margine del Festival che sta per partire e che sta "frullando" la Città di Sanremo in un'euforica atmosfera piena di energia abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Guido Silvestri in arte Silver conosciuto per essere il papà di Lupo Alberto.





Cosa ci fai qui, in questo contesto che per gli Artisti è il posto meno indicato per trovare ispirazione?



Ho sempre sognato di venire a Sanremo per il Festival a cantare però non mi è mai stata l'opportunità per farlo, ci vengo come semplice osservatore e anche per incontrare i miei colleghi e amici che è sempre una cosa che mi da gioia e per "Sanremo Humor Festival" il contest umoristico dedicato ai settant'anni del Festival del quale sono onorato di essere stato presidente di giuria e perché prima o poi a Sanremo ci si viene, magari anche come soltanto come pensionati ma ci si viene.



Una curiosità Lupo Alberto segue il Festival di Sanremo?

Non soltanto Lupo Alberto ma anche tutta quanta la famiglia di Lupo Alberto che è una famiglia composta anche da figlie e ognuno di noi guarda Sanremo con un'occhio diverso. Io mi nascondo anche dietro motivi professionali perché ho una collaborazione settimanale con "TV Sorrisi e Canzoni" per cui devo stare attento a tutto quello che succede, le figlie perché sono interessate proprio all'aspetto ludico Festival di Sanremo, a tutte quante le cose che succedono, alle voci nuove, ai cantanti e mia moglie per l'aspetto diciamo così più scandalistico insomma legato a tutti i pettegolezzi, ci divertiamo sempre molto.



La canzone preferita di Lupo Alberto?

Ha una canzone preferita che secondo lui, e anche secondo me, è la più bella canzone del mondo che è "Almeno tu nell'universo", è una canzone bellissima, è una canzone che mi fa sentire orgoglioso di essere italiano davvero perché è veramente una canzone struggente, bellissima.



E invece la preferita di Marta?

Per Marta invece è "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti.



E invece un tuo giudizio, avendolo vissuto in questi giorni, sull'aspetto di questa Città tutta così frenetica?

Un'impressione meravigliosa, ieri sera sono rimasto colpito dal fatto che al ristorante Tosca ha chiesto di fare una foto insieme a me e non viceversa, mi ha chiesto di farle un autografo e un disegno, mi sono sentito anch'io una veramente una star, è stata una cosa meravigliosa oltre ad essere arrivato da una fredda e nebbiosa Milano qui in un posto meraviglioso con ottimo cibo e ottimo vino.



L'ultima domanda, è appena uscito il tuo libro ed è un successo, essendo, praticamente, già esaurito vista la difficoltà che abbiamo fatto per recuperarlo. Quali sono i tuoi progetti futuri, il prossimo libro, prossime iniziative?

Sto accarezzando l'idea della pensione e Sanremo mi sembra un posto adatto, no beh, poi ho anche delle altre cose in mente, sto lavorando, ma è veramente un'anticipazione, un'anteprima assoluta, con un amico musicista a un mini musical che mi piacerebbe presentare in teatro entro quest'anno se si trova la produzione.



Se ci sarà la produzione vedremo di portarlo a Sanremo…

magari...



Tanto noi speriamo di portarti presto e dare più spazio a Lupo Alberto che questa volta lo abbiamo un po' sacrificato poverino

Abbiamo bisogno entrambi delle reciproche libertà, per cui ogni tanto qualcuno dei due fa vita propria.



Però ricordiamo che Lupo Alberto è presente con questa splendida cartolina che hai regalato e che in questi giorni stanno appunto distribuendo in città e ti ringraziamo per questa concessione che hai fatto, quindi Lupo Alberto c'è! E visto il successo di questo "numero zero" del contest ti diamo sicuramente l'appuntamento al prossimo anno, cresceremo ancora e sarà un concorso ancora più internazionale e ancora più bello.

Mi ritengo prenotato.



Sei prenotato, sei in giuria, sei assolutamente il presidente migliore e ti ringraziamo di averci onorato con la tua presenza

Grazie a voi e ai vostri lettori.