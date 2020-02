Orso (ex) randagino FIV positivo, 8 anni castrato, buonissimo sia con le persone che con altri animali cerca casa per andar via dalla strada.

Ha una stomatite linfoplasmacellulare quindi necessita iniezioni periodiche di corticosteroidi per il resto ottima forma.

Per informazioni potete telefonare a Giorgia al numero 340 721 5302