Sanremo: oggi appuntamento dell'Università delle tre età alla Biblioteca civica

L'Unitre, Università delle tre età di Sanremo propone un nuovo e interessante ciclo di lezioni dedicate alla tipografia oggi in Biblioteca alle ore 16.00 al terzo piano con Alfredo Schiavi.

"La Presidente del l'Unitre la prof. ssa Francesca Rotta Gentile é molto soddisfatta delle interessanti lezioni che si sono svolte nel primo periodo e del coinvolgimento del pubblico così qualificato e attento. I relatori sono stati tutti di altissimo livello e capaci di coinvolgere e catturare l'attenzione dell'uditorio.

Le lezioni che partono oggi di Alfredo Schiavi trattano della teoria e della pratica manuale dell'arte tipografica: la conoscenza dei caratteri mobili tipografici, il loro uso, la stampa e la scomposizione. Accanto a questo la conoscenza delle tecniche grafiche creative (riviste, giornali, lettere, biglietti, volantini) e la manualità dei lavori di legatoria: piega, raccolta, cucitura dei fascicoli per poi tradurli in libro etc.

Alfredo Schiavi nato a Pavia nel 1926 fa il suo apprendistato di tipografo compositore, giovanissimo, presso gli Artigianelli in Pavia dal 1938 al 1944. Dal gennaio 1944 all'aprile 1945 è in Valtellina come partigiano combattente presso la 5a brigata Garibaldi. Dal 45 al 48 lavora presso la Tipografia di Milano in via Paolo Sarpi. Dal 1948 si trasferisce a Torino e lì svolgerà tutta la sua carriera di anime tipografo e proto. Nel 1973 è caporeparto composizione alla Turingraf e per due anni anche capo impaginatore al quotidiano TUTTOSPORT, la domenica. In pensione dal 1984, inizia collaborare al Centro Stampa Confesercenti e per diversi anni insegna l'arte tipografica e grafica a gruppi di allievi tramite la cooperativa MARCA e presso altra tipografia con gruppi di allievi diversi".