La qualità dell'offerta sanitaria passa anche dal fare rete regionale: ASL 1 crede nella convenzione con il Gaslini

"Queste donazioni, quindi l’aiuto della società civile, ci aiutano a rendere più solida questa rete regionale con il Gaslini, con l’obiettivo di portare in provincia di Imperia, una parte di specialità che oggi è a Genova”.



Un concetto sottolineato da Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ASL 1 a margine della donazione di due erogatori di ossigeno ad alto flusso ad un cardio monitor, destinati ai reparti di pediatria degli Ospedali di Sanremo ed Imperia.



Sono molte le donazioni arrivate negli ultimi mesi nate proprio dall'avvicinamento delle associazioni al mondo della sanità. Queste occasioni di generosità, portano queste realtà a conoscere le esigenze di cui può aver bisogno un reparto fondamentale come quello di pediatria. Di riflesso, donare apparecchiature di cui c'è bisogno, contribuisce a migliorare la qualità dell'offerta sanitaria dell'ASL.



Questo si inserisce ed integra con l'attivazione di ulteriori misure per fare rete a livello regionale, garantendo così, anche a livello provinciale una crescita delle funzioni offerte dai singoli reparti. Proprio come avviene grazie alla convenzione tra ASL1 e l'Istituto Gianna Gaslini di Genova, una eccellenza internazionale quando si parla di cura dei bambini.



“E' vero - conferma Damonte Prioli - Queste sono apparecchiature indispensabili per dare una qualità nell’assistenza. Il sistema ligure si sta muovendo a rete per integrare le professionalità. Ad esempio, noi abbiamo attivato una convenzione con il Gaslini per fare in modo che siano i professionisti dell'Ospedale di Genova a venire a lavorare da noi e non più i nostri piccoli pazienti ad andare nel capoluogo ligure, ove possibile".