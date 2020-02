70° festival di Sanremo: si alza il velo di mistero sull'ospite di domani: sul palco di piazza Colombo arriva Emma

Dopo tanta attesa, è stato fatto il primo annuncio in merito agli ospiti della serata d'apertura del Festival di Sanremo. Sarà Emma Marrone, la cantautrice salentina recentemente anche impegnata nel nuovo film di Gabriele Muccino, "Gli anni più belli". Emma, come previsto dalla direzione artistica del 70° Festival, si esibirà sul palco di piazza Colombo.

Gli altri ospiti saranno annunciati dalla direzione Rai a partire da domani.

"Quando abbiamo ragionato sull'attualità e la storia del Festival - ha spiegato il direttore artistico Amadeus, in riferimento alla carenza di cantanti stranieri -, abbiamo deciso che erano gli artisti italiani a poterla raccontare. Per questo non siamo andati alla ricerca spasmodica degli internazionali".