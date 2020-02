Roberto Pardini nuovo Commissario di Forza Nuova per la provincia di Imperia

Roberto Pardini è il nuovo Commissario di Forza Nuova per la provincia di Imperia. Già segretario cittadino di FN per Sanremo, dopo breve parentesi, Pardini ha ora il compito di riorganizzare il movimento in tutto il territorio della provincia stessa. L’incarico gli è stato conferito dal Coordinatore Forza Nuova Nord Italia Salvatore Ferrara succeduto a Luca Castellini passato all’Ufficio Politico del Movimento.



“La decisione - si spiega nella nota - è maturata durante una conferenza politico/organizzativa tenutasi nei giorni scorsi a Genova alla presenza appunto del Coordinatore Nord Italia Ferrara e di rappresentati delle varie province liguri.

Oltre all’incarico prettamente politico Pardini dovrà individuare anche risorse umane per le associazioni collaterali di Forza Nuova : Evita Peron (donne e famiglia), Lotta Studentesca (giovani, studenti), Solidarietà Nazionale (aiuti alle famiglie in difficoltà), SINLAI (Sindacato).

L’incarico si inquadra anche nel rafforzare la presenza di Forza Nuova sull’intero territorio ligure, martoriato in tutti i sensi, che vede il prossimo rinnovo del Consiglio Regionale e nella immediata vigilia il Festival di Sanremo che da una autentica kermesse nazional popolare (in senso positivo), sta diventando una manifestazione di cattivo gusto, diseducativa, dove vengono proposti messaggi che neppure si ascoltano nei peggiori postribili, ma su Sanremo ci torneremo proprio a livello di FN Imperia”.