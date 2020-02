Il ponente ligure all'assemblea nazionale di Italia Viva a Roma: la testimonianza di Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio

"Non abbiamo costituito il nostro partito solo per ritrovarci, ma per portare quel contributo di idee e sviluppo necessari alla crescita del nostro Paese".

E' questo il pensiero di Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio che ha rappresentato il ponente ligure all'assemblea di Italia Viva che si è svolta nel weekend al Teatro 10 di Cinecittà a Roma. Con lui l'altra collega ponentina, della riviera delle palme, Barbara Pasquali, capogruppo di IV in consiglio comunale a Savona.



"E' stato un grande evento con al centro temi, idee e progetti. - sottolinea Ferrari al ritorno dalla Capitale - Un'attenzione particolare è stata riservata al piano Italia Shock (Ne avevamo parlato qui), 120 miliardi che sono già nelle casse dello stato da investire per la realizzazione di nuove infrastrutture, trasporti, viabilità e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico. Si tratta di stimoli necessari non solo per le opere che verranno realizzate ma anche una grande occasione di rilancio dell'economia del Paese. Il piano dettagliato verrà consegnato al Governo ed agli alleati il 14 febbraio prossimo".

Altro tema fondamentale presentato nella due giorni è la proposta di riforma della tassazione, l’imposta sui redditi, IRPEF, è una imposta vecchia di 50 anni, complicata e che genera livelli di tassazione inadeguati. "L’obiettivo è la semplificazione del sistema impositivo con tre aliquote, elevabili a quattro, prevedendo la cancellazione di tutte quelle deduzioni, detrazioni e cedolari che affollano il sistema attuale, con tre eccezioni: sconti fiscali su mutui, contributi previdenziali e tassa piatta sugli affitti, oltre alle detrazioni per le spese sanitarie" - analizza Ferrari



"Ultima novità di peso la rimozione dall’IRPEF delle detrazioni per figli a carico (assegni familiari e bonus bebè o mamme) per affidare questa materia al Family Act a cui sta lavorando la ministro Elena Bonetti. - l'amministratore conclude ricordando che: "Siamo una squadra che lavora insieme, una squadra che sa guardare insieme ad un obiettivo"