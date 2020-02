Un Festival spettacolare per il gruppo Caffo 1915: con la canzone di Daniela e Luca Sardella in vinile e co-partner di ‘Casa Sanremo’

La musica italiana ha il suo tempio: Sanremo. Il Festival della Canzone è l’appuntamento più popolare, più atteso, più commentato, più amato dagli italiani che seguono la kermesse con viva partecipazione. Nei giorni dell’evento Vip, cantanti, ospiti internazionali affolleranno il Palafiori nell’area dedicata a Casa Sanremo dove Vecchio Amaro del Capo sarà presente in qualità di co-partner. Da mattina fino a tarda notte in Vip Lounge, il luogo in cui artisti in gara, discografici, giornalisti e personaggi dello spettacolo trovano l’accoglienza ideale e l’atmosfera giusta per “rallentare il ritmo”, Vecchio Amaro del Capo presenzierà con un corner dedicato.

Sarà anche al Roof, l’esclusivo ristorante di Casa Sanremo, riservato agli artisti, giornalisti e sponsor e nella luxury area Dream Space, una Temporary Spa di livello, pensata per il relax in cui vivere tutto il valore esperienziale. Momenti esclusivi in cui l’amaro più apprezzato non può mancare come compagno ideale per creare l’atmosfera giusta di convivialità e festa.

Sanremo è anche il contesto perfetto per presentare l’uscita in CD e nella bella versione vinile di ‘Spettacolare Ghiacciato’ la canzone tema dello spot di Vecchio Amaro del Capo, scritta e interpretata da Luca Sardella assieme alla figlia Daniela. Il brano è un vero trionfo discografico decretato dallo spot TV che torna on air, in una programmazione di grande impatto che coinvolgerà, oltre le emittenti televisive, anche radio, stampa, digital, social e che raggiungerà milioni di italiani.

Vecchio Amaro del Capo con la sua inarrestabile vocazione al successo, è il più amato e ora anche l’amaro più cantato. La sua popolarità è confermata dai social Facebook, in primis, che registra il gradimento del pubblico con la considerevole cifra, tra spot e video, di un milione e 700 mila views.

Grandi numeri anche per gli ascolti registrati dai principali canali musicali streaming e dalle visualizzazioni, poco meno di un milione tra canzone e spot, su YouTube. Interessanti anche i commenti del popolo di internet che fanno capire quanto il motivo dalle sonorità swing che richiamano le atmosfere oniriche e raffinate del Grande Gatsby abbia conquistato il pubblico.

Presentato in una veste decisamente elegante, da collezione, il vinile ha le dimensioni di un 33 giri è di un colore molto particolare di una tonalità, non a caso quasi glaciale. Anche il cd si presenta con la copertina molto curata in cui sono raccolte foto di backstage della realizzazione in sala di incisione. Il testo della canzone è contenuto in entrambe le versioni.

Il vinile sarà promosso in tutte le più importanti radio, in concomitanza con la settimana sanremese. Una scelta d’obbligo visto che la canzone avrebbe meritato di essere sul palco dell’Ariston, come racconta lo stesso autore Luca Sardella “In effetti, ‘Spettacolare Ghiacciato’ ha conquistato anche Fiorello e Amadeus, quest’anno conduttore del Festival. E quando ho incontrato Fiorello nella sua trasmissione Rai Play me l’ha subito canticchiata. Anche loro si sono fatti prendere dal motivo della canzone che entra subito in testa”.

Caffo Antica Distilleria produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La costruzione di un'intera filiera produttiva inizia dalla coltivazione delle erbe officinali, ingredienti base dei propri liquori. Vecchio Amaro del Capo fa parte di questa famiglia insieme a un catalogo di numerose ricette fra liquori, distillati, premiscelati e sciroppi tra cui gli apprezzatissimi Borsci S. Marzano, il Liquorice e l’amaro S. Maria al Monte. Grazie alla propria vocazione internazionale approda in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Il marchio Vecchio Amaro del Capo resta il più amato fra gli italiani e si aggiudica oltre il 30% di quota di mercato presso la Grande Distribuzione, come dimostra anche il rapido sviluppo nel canale Ho.Re.Ca. (bar, ristoranti e locali di entertainment). Vecchio Amaro del Capo è un'eccellenza firmata Caffo: la special edition Riserva del Centenario è stata premiata con la Grand Gold Medal al Concorso Mondiale Spirits Selection di Bruxelles, venendo di fatto riconosciuto come il miglior liquore d’erbe al mondo.