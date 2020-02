Sanremo2020: la connessione di TIM vola alto al 70° Festival della Canzone Italiana

TIM, sponsor unico per il quarto anno consecutivo, accompagna a Sanremo il pubblico durante il grande spettacolo del 70° Festival della Canzone Italiana.

Torna sul palco dell’Ariston il premio TIMMUSIC che verrà consegnato al brano in gara più ascoltato in streaming nei giorni del Festival sulla piattaforma di TIM dedicata alla musica digitale. All’assegnazione del premio potranno partecipare non solo gli abbonati a TIMMUSIC, ma tutti gli appassionati della musica italiana ai quali TIM ha reso disponibile gratuitamente l’accesso ai contenuti dedicati al Festival fino al 16 febbraio.

Gli artisti in gara e gli ospiti della manifestazione saliranno a bordo del “TIMMUSIC Studio Mobile” - due auto van che gireranno per le vie della città - per raccontare a Carolina Di Domenico, Paola Gallo e Maurizio Ridolfi (Rido) le loro esperienze durante la settimana del Festival, per realizzare podcast esclusivi “Il Sanremo di” che saranno disponibili sull’App di musica in streaming di TIM.

Anche TIMVISION, la TV di TIM, dedica spazio alla musica e propone dal 4 febbraio due contenuti originali. “Luoghi, suoni e parole”, il format dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana che si raccontano in prima persona ripercorrendo le strade delle città che hanno influenzato la loro crescita umana e artistica. Otto monografie, in onda ogni martedì, si parte con il primo appuntamento con Max Pezzali. “Imbucate a Sanremo”, il docu-reality in cinque episodi quotidiani da 15’ che vede protagoniste le attrici Barbara Foria e Valeria Graci, che ogni giorno racconteranno il Festival cercando di accedere, non invitate, agli eventi esclusivi, cene e party organizzati a Sanremo.

Torna al Festival di Sanremo “la voce” di Mina, testimonial degli spot di TIM con la cover della celebre hit “Stella stai” di Umberto Tozzi che farà da colonna sonora agli spot speciali che andranno in onda durante le cinque serate della competizione canora. Quest’anno protagonista sarà Angie, la donna connessione di TIM, interpretata dalla paracadutista Roberta Mancino campionessa nelle discipline freestyle, che con la sua tuta alare, arriva ovunque.

Angie, sorvolerà dall’alto il nostro Paese, esaltando la capillarità della copertura TIM, attraverso voli spettacolari anche sui comuni più piccoli, facendo immergere il pubblico in sensazionali vedute aeree. Il viaggio di Angie si concluderà sabato sera, con una grande festa sul palco dell’Ariston, insieme ai ballerini Sven Otten e Ksenia Parkhatskaya.

Dopo il successo delle precedenti edizioni anche la TIM Data Room seguirà il Festival per raccontare l’evento attraverso le conversazioni generate dalla Rete. I contenuti social e i trend topic più curiosi che circolano sul web sono già protagonisti di “PrimaFestival” su Rai1 dal 26 gennaio, e saranno raccolti e analizzati per tutta la durata della manifestazione.

TIM, impegnata nello sviluppo digitale del Paese, presenterà durante la settimana del Festival alcune demo 5G per mostrare le potenzialità della nuova tecnologia che abilita nuovi servizi ad altissima velocità, bassissima latenza e massima sicurezza. La nuova rete 5G cambierà la gestione di grandi quantità di dati: ad esempio si potrà effettuare il download di 30GByte di tutte le canzoni che hanno fatto la storia dei 70 anni del Festival in un tempo record 120”.

Questa super capacità è il risultato che TIM ha ottenuto lo scorso gennaio - in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies, Inc. - raggiungendo prima in Europa una connessione che supera stabilmente la velocità di 2 Gigabit al secondo con frequenze millimetriche (mmWave) a 26 GigaHertz (GHz).

La “città dei fiori” verrà ripresa da telecamere 4K 360° e da smartphone 5G e potrà essere visitata in realtà virtuale da remoto con speciali visori grazie al servizio TIMStreaming e proposta su maxischermo in HD. Inoltre, con il “Multi-Streaming Live 360” si potrà fruire contemporaneamente di più video 4K live e on-demand, anche a 360 gradi, in modalità immersiva con visori 3D e smartphone. Il servizio innovativo, abilitato dalla 5G Digital Business Platform di TIM, attraverso il quale lo spettatore può scegliere in modo semplice e interattivo il punto di vista preferito.

Per rispondere alle esigenze di un maggiore traffico dati e voce durante la manifestazione, TIM ha potenziato il servizio posando più di 66 chilometri di fibra, superando così a Sanremo il 87% di copertura. Inoltre, nel comune TIM già propone il servizio 5G e mette a disposizione la tecnologia 4.5G con la copertura del 99% della popolazione.