Sanremo: spettacolo 'Red Carpet', via Matteotti e piazza Colombo invasa dai fan dei protagonisti del Festival (Foto e Video)

Scommessa vinta. Il ‘Red Carpet’ allungato tra via Mameli ed il Palafiori ha visto migliaia di persone entusiaste che hanno accolto con calore i protagonisti del Festival di Sanremo che scatta domani sera.

I 24 big sono sfilati in mezzo a due ali di folla tra l’Ariston ed il palco di piazza Colombo, per poi terminare al Palafiori, dove sono stati accolti da ‘Casa Sanremo’. Una scelta sicuramente vincente quella del Comune matuziano e della Rai, realizzata insieme al ‘Gruppo Eventi’. Sia per consentire ad un maggior numero di appassionati di vedere i propri beniamini da vicino, che per evitare la ressa che ogni anno si creava attorno all’Ariston.

I protagonisti che, da domani sera calcheranno il palco dell’Ariston, non hanno disdegnato nemmeno selfie, autografi e strette di mano per tutti. Il Festival va a cominciare e lo fa nel migliore dei modi. Ora via alle danze e prepariamoci ad un grande spettacolo, soprattutto in città.

(Foto di Duilio Rizzo e della diretta del nostro giornale)