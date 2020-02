Festival2020: cosa fare oggi a Sanremo tra eventi, mostre, manifestazioni e musica

Dopo i numerosi opening di ieri (galà della stampa e mostre al Casinò, Casa Sanremo al Palafiori, Forte di Santa Tecla, Victory) oggi si entra nel vivo della settimana festivaliera.

Ed ecco un ideale percorso per chi non vuole perdersi nulla di quello che accade in città. Ad aprire le danze saranno gli eventi di Casa Sanremo che, grazie alla firma di una partnership con Rai, è diventata ‘La Casa del Festival’.



Quattro gli appuntamenti in programma oggi: si inizia con incontro realizzato in collaborazione con la Polizia Postale, rivolto ai giovani delle scuole liguri. Si tratta di un focus informativo sulle tecniche per poter scaricare audio e video in modo legale dai siti internet, al modo in cui fruire di informazioni senza incorrere in truffe telematiche e soprattutto al come utilizzare i Social in modo corretto.

Dalle 11.30 andrà in scena ‘L’Italia in Vetrina’: format condotto da Cataldo Calabretta, dedicato ai territori del Bel Paese, con ospiti, curiosità, interviste sul Festival della Canzone Italiana e tanto altro. Protagonista oggi sarà la Campania con ‘Il Mulino della Signora’, la luxury country house di Gianfranco Testa, e Gennaro Galeotafiore con i suoi ‘Sapori di Napoli’. Alle 18, al Ivan Graziani Theatre, sarà presentato il libro di Paolo Lunghi ‘Transistor’ che analizza il fenomeno delle Radio Libere ad oltre quarant’anni dalla nascita, raffrontandolo all’attuale sviluppo dei Social Network.

Da Casa Sanremo al Casinò, ed ecco due importanti eventi: alle 9.30 l’appuntamento è con ‘Sanremo Story’, la storia del Festival presentata agli addetti ai lavori dal punto di vista sia formativo che informativo vedrà come relatori: Bruno Gambarotta scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico; Barbara Pasqua, giornalista, direttore dei giornali del Gruppo Morenews (tra cui Sanremo News); Claudio Porchia giornalista, studioso della storia del Festival della Canzone e autore del libro Sanremo Story. Oggi farà uno speciale intervento anche il giornalista, critico musicale e saggista italiano, inviato del ‘Corriere della Sera’ Mario Luzzatto Fegiz.

Al termine del seminario sulla scrittura del festival, ci si può deliziare visitando la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem.

Passando da una mostra all’altra, il Forte di Santa Tecla ospita l’esposizione ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale più amato dagli italiani.

Bruno Gambarotta e Claudio Porchia saranno ancora protagonisti presso la Federazione Operaia Sanremese (ore 16) della rassegna ‘Libri & Canzonette’. Saranno presentati il libro ‘Sanremo Story’ e la rivista ‘The Mellophonium’ dedicata al tema ‘Altrifestival’.

‘Sanremo 2020 - Welcome Party’ è il titolo del party musicale a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne e dedicato agli artisti, addetti ai lavori, ma aperto anche al pubblico: drink, note musicali ed esibizioni varie al Mamely di via Gioberti a partire dalle 20. Ma sarà il Victory Morgana Bay a chiudere idealmente questa giornata con il consueto appuntamento dedicato alla kermesse canora dove si ritroveranno cantanti, giornalisti e addetti ai lavori.