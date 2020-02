Festival: il fischio di LP torna a Sanremo, la rocker internazionale si è fermata a cena Da Nicò in piazza Bresca

LP è a Sanremo. La famosa cantautrice italostatunitense, al secolo Laura Pergolizzi, è stata vista ieri in piazza Bresca, nel cuore della movida dove si è fermata a cena Da Nicò. Tutto lascia pensare che la rocker sarà sul palco del teatro Ariston dove domani sera si terrà la prima serata del Festival di Sanremo.



LP in questi anni è diventata di casa durante la kemesse canora, dopo la sua prima partecipazione come guest star nel 2017, ancora l'anno scorso è salita sul prestigioso palcoscenico portando il suo fischio, marchio di fabbrica unico che l'ha resa famosissima in Italia, grazie alla canzone 'Lost on You'.