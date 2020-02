Festival di Sanremo: martedì arriva Staycremoso, performance artistiche vicino al red carpet per combattere l'ansia da prestazione dei cantanti

Martedì 4 febbraio, a stemperare l'ansia da performance degli artisti in gara al Festival di Sanremo, ci penserà l'iniziativa Staycremoso. Da un'idea firmata Philadelfia, alle 12 nei pressi del Red Carpet davanti al teatro Ariston, prenderanno il via una una serie di performance dinamiche e coloratissime.



L'obiettivo? "Portare un’onda di positività agli artisti che stanno per calcare il palco della 70° edizione del Festival dell’Ariston" - fanno sapere i promotori dell'iniziativa. "L’evento, totalmente gratuito e aperto al pubblico, vedrà esibirsi un gruppo di ballerini professionisti in performance spettacolari. Non mancheranno gadget gratuiti per tutti coloro che si lasceranno contagiare da quest’onda di positività!" - chiosano