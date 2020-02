Festival di Sanremo: da domani al Miramare The Palace Hotel aprirà lo spazio Suite 2020

Suite 2020 è la guest house che dal 4 all’8 febbraio sarà allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel (Corso Matuzia, 9) a Sanremo in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana.

Ad inaugurare lo spazio martedì 4 febbraio alle 18.00 sarà la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci mentre alle 16.00 il Sottosegretario al MISE Alessia Morani interverrà al talk su “La musica cambia pelle. 70 anni di successi” col ‘AD di Unic Fulvia Bacchi, Ildo Damiano e Gianluca Saitto.

"Suite 2020 è uno spazio elegante e funzionale dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo, agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con Unic, Gilead, Fast Track Cities, Naj Oleari. Una cornice esclusiva in cui l’Università Telematica Pegaso si fa promotrice di esperienze, testimonianze, progetti e network. Suite 2020 si avvarrà della collaborazione di Radio Kiss Kiss che trasmetterà in diretta il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro dalle 7:00 alle 9.00 dal martedì al venerdì, il sabato dalle 12.00 alle 15.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 con ulteriori finestre informative nel corso di tutte le giornate dell’evento" - spiegano i promotori dell'iniziativa.