Al Festival con i fiori di Sanremo e la cura della pelle di Dermo Dream

Mentre a terra il red carpet si srotola per collegare direttamente il Teatro Ariston e Casa Sanremo, l’ospitality del festival, a mezz’aria un inedito fil rouge unisce la scienza della dermatologia estetica al mondo dello spettacolo. Oggi, essere belli non significa soltanto prendersi cura di sé stessi e, meno che mai, seguire le tendenze. A Sanremo, per la prima volta, approdano i trattamenti di dermatologia estetica di precisione, frutto della più avanzata ricerca scientifica made in Italy.



Il Dermo Dream di Casa Sanremo, situato nell’area Dream SPAce (una temporary spa dedicata al benessere e al relax degli addetti ai lavori) offre tutto questo. Titolare ed ideatrice del Dermo Dream, la Dottoressa Adele Sparavigna, nota dermatologa con base a Milano, autrice di studi e ricerche pubblicati e più volte citati nella letteratura dermatologica mondiale, è già al lavoro, nel suo temporary office con i kit di trattamento Monodermá, un’assoluta novità nel campo della medicina estetica di precisione, in grado di offrire una soluzione personalizzata per ogni tipo di pelle, differenziata non solo per genere ed età ma anche in base alla fisionomia, allo stile di vita e molto altro. Ulteriore importante novità, i protocolli applicati, rendono immediatamente visibile la loro efficacia, ma sono così non invasivi da non comportare rischi per il post-seduta, quali irritazioni, ematomi ed altri effetti antiestetici. Pronti subito per affrontare il palcoscenico, questa è la filosofia del Dermo Dream. Saranno sette giorni intensi, dove la Dottoressa Sparavigna avrà modo di poter trattare al meglio la pelle dei Big della musica italiana.