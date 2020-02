A Sanremo torna la musica indipendente con Caliel Next Generation: oggi il "welcome party"

Torna a Sanremo Caliel Next Generation col suo carico di artisti e grazie alla preziosa collaborazione di Marco Balestrieri, quest'anno elegge il suo quartier generale sanremese al Mameli di via Gioberti 37, che si trasformerà per l'occasione in un polo dedicato alla musica indipendente, dove tutti gli artisti che per tradizione arriveranno da tutte le parti d'Italia per esibirsi per le strade della città e in cerca di un'opportunità, troveranno un luogo di incontro dove far nascere nuove collaborazioni e un palco attrezzato sul quale esibirsi.

Si taglierà il nastro per dare il via alla settimana sanremese Next Generation questa sera alle 21 proprio al Mameli con “Welcome Party”, una serata aperta al pubblico ma soprattutto ad a artisti ed operatori di settore, madrina della serata, la presidente Next Generation, Valentina Gautier, attualmente in classifica con il suo nuovo singolo “Corri che corre il tempo “, che si esibirà in acustico e condividerà il palco con alcuni degli artisti indipendenti Next Generation: Flamexia, Maurizio Antognoli, Giorgia MaluneFederica Matera,Vittorio Bertello, Lucas, Lamuh, Katia Chirico, I Soul Nature.

Anche quest'anno saranno molte le attività organizzate per gli artisti Next Generation: radio tv, interviste, mirate a farli crescere nella speranza che per alcuni di loro inizi un percorso artistico fortunato com'è stato per due artisti facenti parte del cast artistico sanremese 2019: Funky Awesome Crew e Devis che, grazie alla promozione Next Generation, sono entrati in classifica radio, Devis, nello specifico, con il suo brano “India “ è stato in classifica la scorsa estate per molte settimane nei primi 20 posti.

Mancano quindi poche ore e si alzerà il sipario sulla nuova avventura sanremese 2020 Next Generation che seguiremo passo passo su queste pagine .