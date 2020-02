Sanremo2020: questa sera in diretta sul nostro giornale il 'Red Carpet', ecco tutti i modi per seguirlo

Anche se ormai il ‘clima’ Festival a Sanremo lo si vive da giorni, scatta oggi la settimana clou della kermesse canora matuziana. Dopo l’inaugurazione di ‘Casa Sanremo’ ed il classico ‘Galà della Stampa’, oggi sono due gli appuntamenti più importanti, entrambi in serata.

Al Casinò questa sera va in scena una delle novità di quest’anno, ovvero l’appuntamento con le star ed i vip degli ultimi anni di Festival, con l’organizzazione di ‘The Mall’ al Roof Garden. Ma, sicuramente, i fari saranno puntati sul Red Carpet che scatterà come ogni anno intorno alle 20. Sarà un appuntamento diverso e decisamente più corposo, quello di stasera, visto che si snoderà tra via Mameli e piazza Colombo, allungando decisamente il percorso che, fino all’anno scorso era ridotto a pochi metri, fino all’Ariston.

Il palco in piazza e la volontà di coinvolgere molto di più la città, cambierà il volto alla ‘sfilata’ dei cantanti del lunedì, per la quale si prevede un massiccio afflusso di residenti e turisti, pronti ad accogliere la carovana del Festival.

Come ogni anno Sanremo News ed i giornali del gruppo More News saranno in diretta per seguire il ‘Red Carpet’ ma, per questo 70° anniversario anche noi abbiamo deciso di fare le cose in grande. Sarà infatti allestita, dal terrazzo di Radio 103 in piazza Colombo, una regia video con diverse telecamere (di cui una mobile), che seguirà con grande attenzione la sfilata dei cantanti, tra l’Ariston e la piazza.

Saranno Pietro Zampedroni, Roberto Vassallo e Serena Signorelli a commentare il ‘Red Carpet’, in una diretta che sarà proposta sul nostro giornale, sulla nostra pagina Facebook e, ulteriore novità, anche su You Tube. Chiunque a casa ha uno smart tv potrà seguire sul proprio televisore la diretta della serata cercando la pagina del nostro gruppo editoriale, ovvero ‘Il Nazionale’ (cliccando QUI). Situazione analoga per chi ha Sky Q, dove è presente l’app di You Tube.

Sarà sicuramente una grande serata quella che attende i protagonisti del Festival, nella passerella ormai diventata un appuntamento fisso del lunedì sera anche sui giornali del nostro gruppo editoriale.

Intanto, dopo il successo della premiazione di ieri, prosegue al Casinò di Sanremo l'esposizione della mostra “Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie” che contiene le vignette finaliste del contest “Humor Festival” curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso.

Promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem di Vallecrosia, con il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo, il contest ha registrato la partecipazione di quarantadue disegnatori, che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda a colori relativi dal 1977 ad oggi.

Da oggi la mostra sarà aperta negli orari del Casinò di Sanremo. L'ingresso è libero. Ogni giorno Sanremonews vi proporrà 20 vignette fra quelle pervenute per il contest.