Imperia: a maggio torna il Mercato Retrò, una terza edizione all'insegna della storia attraverso gli oggetti che hanno fatto epoca

Visto il grande successo della scorsa edizione, torna MercatoRetrò che, come una macchina del tempo, porterà Calata Anselmi e tutta la città di Imperia indietro verso le epoche che hanno segnato la nostra storia. Per tre giorni la Banchina Calata Anselmi ad Imperia, accoglierà appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti soprattutto dal Nord Italia e dalla vicina Francia.

Spiegano gli organizzatori: "MercatoRetrò era presente, con un suo stand, al Lingotto di Torino per pubblicizzare l’evento. Sostenuto da dagli sponsor storici e dalle strutture ricettive partner della manifestazione (Hotel Rossini al Teatro, Hotel Miramare, Hotel Corallo, Hotel Robinia, Hotel Croce di Malta) in occasione dell’Automotoretrò, MercatoRetrò ha già riscosso notevole successo: numerosi gli incontri con visitatori e collezionisti e tante le adesioni da parte degli espositori che parteciperanno alla terza edizione dal 15 al 17 maggio prossimi.

A Torino, con MercatoRetrò, erano presenti rappresentanti dell’AIRE (Associazione Italiana per il collezionismo della Radio d’Epoca con sede presso gli studi RAI di Torino) che parteciperà all’evento di Maggio con dimostrazioni didattiche. Ricostruzioni all’originale di apparecchiature di comunicazione, utilizzate da vari scienziati, saranno utilizzate a dimostrazione del percorso storico che, partendo dalla telegrafia arriva ai giorni nostri.

Quest’anno ricorre il centenario della prima trasmissione radio e l’AIRE, oltre ad allestire un’area espositiva in banchina, con importanti e rare apparecchiature d’epoca, appronterà una vera e propria stazione radio funzionante 24 ore su 24 che trasmetterà in tutto il mondo!

MercatoRetrò è un evento unico che vuole offrire uno scorcio sul passato, oggetti che hanno fatto parte della nostra vita o che abbiamo desiderato possedere o semplicemente ci ricordano momenti vissuti.

In esposizione si potranno ammirare prestigiose auto e moto d’epoca, ricambi, accessori e gadgets,

MercatoRetrò offre inoltre uno sguardo al presente ed al futuro. Non mancheranno le più importanti concessionarie motoristiche .che metteranno auto a disposizioni per un test drive della tua macchina preferita.

Molti i club motoristici ospiti di MercatoRetrò potranno promuovere e pubblicizzare eventi ed iniziative in calendario.

Le partnership di quest'anno sono davvero senza precedenti: oltre 20 club italiani ed internazionali che hanno aderito al progetto e saranno presenti nella tre giorni imperiese contribuendo ad uno spazio espositivo unico.

Fondamentale la collaborazione con il Comune di Imperia e la GoImperia per la concessione della location ed il patrocinio.

Ospiti d’onore presenti in banchina per essere ammirate da tutti, tra le altre, auto che hanno scritto la storia.

Anche in questa edizione non mancheranno gli spazi educativi e sociali. Saranno infatti presenti gli studenti dell'Istituto Tecnico Turistico Hanbury del Ruffini di Imperia, che si occuperanno dell'accoglienza al pubblico e dell'ausilio agli espositori con il supporto delle tutor interne Angela Refforzo e Gisella Rosso e del tutor esterno di Liguria Classic, Giuseppe Lo Sicco".

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito http://mercatoretro.it/ o telefonare al numero +39 380 6355661.