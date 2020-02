Il sindaco Biancheri dà il benvenuto al 70° Festival di Sanremo: “Sarà un evento per tutti”

È iniziata la settimana del 70° Festival di Sanremo e, come da tradizione, a dare il 'la' è stato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Dal tavolo della conferenza stampa all'Ariston Roof il primo cittadino ha dato il benvenuto alla Rai e ai giornalisti.

“Per me è un grande onore ospitare un evento così importante, credo che mai come quest’anno sarà un Festival per tutti - ha dichiarato Biancheri - 70 anni è un periodo importante, è stato lo specchio del nostro Paese e il Festival ci ha accompagnato in questi 70 anni nella storia. Voglio ricordare in particolare una canzone “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno che fa da filo conduttore tra il Casinò e l'Ariston, un testo che ha portato la nostra città e la canzone italiana in tutto il mondo”.

“In questi anni abbiamo visto crescere la nostra città - ha proseguito Biancheri - abbiamo fatto un grande lavoro partendo con Carlo Conti, per arrivare ad Amadeus. Mai come quest'anno c'è un Festival con un sapore completamente diverso. Voglio anche ricordare che, grazie a questo lavoro, possiamo promuovere la nostra città con le nostre eccellenze come i fiori che, finalmente, tornano all'Ariston per un sera e spero che in futuro si possa tornare a vederli sempre. Vi invito a vivere la nostra città insieme a noi, abbiamo fatto un grande lavoro”.