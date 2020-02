Festival: Sanremo tra palco e città, ecco il ricco programma per domani, martedì 4 febbraio

Questa settimana del Festival Sanremo sarà caratterizzata da un ricco programma di iniziative collaterali che ruoteranno intorno al centro città. Ecco il programma di domani, martedì 4 febbraio:



- Ore 10 - 18, al Forte di Santa Tecla una mostra con alcune curiosità sulla storia della kermesse - Aperto al pubblico

- Ore 11 - 18.45, a Casa Sanremo - Trasmissioni TV ed eventi ad invito

- Ore 14 - 19, in piazza Borea d'Olmo, il truck di Radio 2 - Aperto al pubblico

- Ore 14 - 20, di fronte al Teatro Ariston, il Red Carpet Show - Aperto al pubblico

- Ore 15 - 15.45, Casa Siae, aperta fino ad esaurimento posti

- Ore 16 - 19, in piazza Borea d'Olmo il Digital Point aperto al pubblico

- Ore 15.30 - 17, di fronte al Teatro Ariston il "Red Carpet Show - L’altro Ariston", aperto al pubblico

- Ore 21 - Piazza Colombo Sanremo Off + Emma Marrone Live – Aperto al pubblico - - Ore 01 - 05, a Casa Sanremo show case e dj set Radio 2, ad invito