Bordighera: incontro sul Massacro delle Foibe e sull’Esodo Istriano alla Biblioteca Civica Internazionale

Martedì 11 febbraio l’Associazione BordiEventi organizza una conferenza dal titolo sull’argomento del Massacro delle Foibe e l’Esodo Istriano tenuta dal Professor Claudio Alberti, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo A. Aprosio di Ventimiglia. L’evento si terrà presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera alle ore 16.15. Ad introdurre e seguire l’esposizione, Christian Cavagna proporrà alcune toccanti letture a testimonianza della vicenda.

“Avere l’occasione di organizzare una conferenza su una tematica così tanto importante quanto controversa, pur con un giorno di ritardo a causa di problemi organizzativi, ci rende veramente contenti - dichiarano Axel Vignotto e Christian Cavagna -. Siamo infinitamente grati al Prof Alberti per averci voluto supportare, con le sue ampie conoscenze sull'argomento, in questa iniziativa. Con il suo intervento farà sicuramente chiarezza su alcune tematiche molto delicate, a lungo taciute. L’evento è gratuito, non mancate!”.