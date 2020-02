70° Festival di Sanremo: incursione di Fiorello in sala stampa “Amadeus? Non fa niente! Junior Cally? L’ho invitato alla cresima di mia figlia” (Foto)

C’era da aspettarselo. All’improvviso in sala stampa all’Ariston Roof si è presentato Fiorello che, come è nel suo stile, ha interrotto la conferenza stampa per portare la sua geniale imprevedibilità anche tra gli addetti ai lavori.

Immancabili i siparietti con Amadeus, amico da una vita: “Amadeus? Non fa niente!”. E poi una battuta anche su Junior Cally: “L’ho invitato alla cresima di mia figlia…solo donne”.

“Lui non lo fa apposta, quando si trova in alcune situazione dice delle cose e non se ne rende conto” ha poi concluso Fiorello in merito ad alcune uscite di Amadeus che hanno scatenato polemiche nelle settimane prima del Festival.