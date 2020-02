70° Festival di Sanremo: ecco i 12 ‘big’ che si esibiranno la prima sera, subito sul palco Anastasio, Elodie, Achille Lauro, Irene Grandi e Marco Masini

Durante la prima conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo sono stati svelati anche i nomi dei ‘big’ che si esibiranno la prima sera.

Martedì saliranno sul palco: Achille Aluro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni, Alberto Urso.

Per logica saranno questi i ‘big’ in gara il mercoledì: Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Kelly, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucreali, Rancore, Tosca, Michele Zarrillo.

Per il momento la Rai non ha ancora svelato l’ordine di uscita, quindi li abbiamo pubblicati in rigoroso ordine alfabetico.