70° Festival di Sanremo e Nutella: quel brand tanto amato che però non convince i superospiti (Foto)

Chi l’avrebbe mai detto? Non solo le bizzarre virate social di Matteo Salvini, anche al Festival di Sanremo il brand Nutella è destinato a fare notizia. Negli ultimi giorni i sanremesi hanno visto nascere e crescere il palco di piazza Colombo e, solo sul filo di lana, è comparso ovunque il nome della crema alla nocciola più amata al mondo.

Stando a quanto è emerso questa mattina in conferenza stampa all’Ariston, pare che alcuni dei superospiti sia ancora in dubbio sulla partecipazione al Festival e sull’esibizione in piazza Colombo.



Il motivo? Quel brand è troppo presente. In effetti il palco, rimasto fino a oggi senza nome, si chiama proprio ‘Nutella stage’ e non c’è un centimetro di transenna che non porti il nome o lo slogan di Nutella. Ad alcuni superospiti e alle loro case discografiche la cosa non sarebbe andata giù e, quindi, al momento solo in due (una è Emma Marrone) hanno dato l’ok. Gli altri ospiti sono ancora in trattativa.