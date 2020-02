Taggia: fuga di gas in via San Dalmazzo, i Vigili del Fuoco tolgono la corrente ed evitano guai seri

I Vigili del Fuoco di Sanremo sono intervenuti, stanotte poco dopo le 22.30 in via San Dalmazzo a Taggia per una presunta fuga gas. Si trattava di un problema piuttosto serio, in un appartamento al primo piano.

La palazzina, all’arrivo dei Vigili del Fuoco era stata già preventivamente evacuata dai Carabinieri, tranne l'appartamento interessato, per paura che l'inquilino accendesse la luce una volta svegliato. I pompieri hanno tolto la corrente a tutta la palazzina, sono entrati nell'appartamento interessato e hanno fatto uscire l’unico residente che non si era accorto di nulla con gravissimi rischi per la sua incolumità.

I locali sono stati messi in sicurezza e l'allarme è rientrato, così come gli inquilini nei loro appartamenti. I Vigili del Fuoco sottolineano l’importante del problema gas e consigliano di chiudere sempre il rubinetto principale una volta terminato di cucinare. Stanotte è stata una tragedia evitata, grazie alla professionalità dei pompieri.